Блокування пунктів пропуску. Фото: Krzysztof Hadrian / Agencja Wyborcza.pl

В поліції Польщі заперечують, що на кордоні з Україною зупиняють рух пасажирських автобусів.

Про це повідомила виконувачка обов’язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак, пише Dziennik Gazeta Prawna.

Вона стверджує, що автобуси проїжджають, як зазвичай.

— Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони плавно проїжджають, — сказала Катажина Новак.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що на українсько-польському кордоні протестувальники почали блокувати пасажирські автобуси. Також автобуси зупиняє польська поліція. Туди вирушив консул України в Любліні.

Станом на сьогодні мітингарі ускладнюють або блокують рух у напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ — Ягодин», «Зосін — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Гребене — Рава-Руська», «Медика — Шегині».