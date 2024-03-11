В поліції Польщі заперечують, що на кордоні з Україною зупиняють рух пасажирських автобусів.
Про це повідомила виконувачка обов’язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак, пише Dziennik Gazeta Prawna.
Вона стверджує, що автобуси проїжджають, як зазвичай.
— Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони плавно проїжджають, — сказала Катажина Новак.
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що на українсько-польському кордоні протестувальники почали блокувати пасажирські автобуси. Також автобуси зупиняє польська поліція. Туди вирушив консул України в Любліні.
Станом на сьогодні мітингарі ускладнюють або блокують рух у напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ — Ягодин», «Зосін — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Гребене — Рава-Руська», «Медика — Шегині».
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В поліції Польщі заперечують, що на кордоні з Україною зупиняють рух пасажирських автобусів.
Про це повідомила виконувачка обов’язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак, пише Dziennik Gazeta Prawna.
Вона стверджує, що автобуси проїжджають, як зазвичай.
— Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони плавно проїжджають, — сказала Катажина Новак.
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що на українсько-польському кордоні протестувальники почали блокувати пасажирські автобуси. Також автобуси зупиняє польська поліція. Туди вирушив консул України в Любліні.
Станом на сьогодні мітингарі ускладнюють або блокують рух у напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ — Ягодин», «Зосін — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Гребене — Рава-Руська», «Медика — Шегині».