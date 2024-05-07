Яцек Добжинський. Фото: Raters

У Польщі у приміщенні, де має відбутися засідання Ради міністрів, виявила пристрої, які могли бути використані для підслуховування.

Про це в соцмережі X повідомив речник міністра з питань координації спеціальних служб Яцек Добжинський.

За його словами, Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки проводять подальші заходи у цій справі.

Виїзне засідання Ради міністрів 7 травня вирішили провести у Катовіце через проведення там Європейського економічного конгресу, урочисто відкривати який будуть прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що 17 грудня 2023 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації екс-головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Валерій Залужний зазначив, що кабінет, де знайшли пристрій для прослуховування, не був його постійним місцем перебування.