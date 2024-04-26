Микола Сольський. Фото: agropolit.com

За міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського, який є фігурантом справи про незаконне заволодіння землями, внесли заставу в понад 75 мільйонів гривень.

Про це повідомив адвокат посадовця Назар Кульчицький у коментарі hromadske.

Микола Сольський мав перебувати під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави, згідно з рішенням суду, який і обрав запобіжний захід. Але тепер до міністра застосують низку процесуальних обов’язків:

прибувати до суду за кожним викликом;

не відлучатися за межі Києва без дозволу прокурора/судді;

не спілкуватися зі свідками (зокрема й із заступником Маркіяном Дмитрасевичем, якого теж підозрюють у межах цього провадження);

здати документи для виїзду за кордон.

Микола Сольський після виходу з-під варти під заставу продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України.

Вранці Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики й продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, 23 квітня у НАБУ заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 мільйон гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Він заявив, що спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і що, як йому відомо, наразі низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ.