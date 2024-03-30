Сергій Шефір. Фото з відкритих джерел.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника.

Про це йдеться в указі №207/2024.

Відповідний указ оприлюднили 30 березня на сайті президента.

Відомо, що Сергій Шефір відповідав за організацію щоденної роботи президента. Він є багаторічним товаришом та у минулому бізнес-партнером Володимира Зеленського, співвласником студії «Квартал 95». Фактично Сергій Шефір стояв у витоків «Кварталу» – ще з часів гри в КВН. Такж він був сценаристом та продюсеров низки серіалів «Кварталу», зокрема «Свати» та «Слуга народу». Під час виборів 2019 року, Шефір вважався найбільш наближеним до Володимира Зеленського.

Нагадаємо як Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив нового керівника. Пізніше президент погодив його кандидатуру на посаду посла України у Молдові.