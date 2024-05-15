Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи через загострення на фронті / Фото: Офіс Президента

Через ситуацію з загостренням на фронті через наступ ворога на Харківщині президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі.

Про це повідомив прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

«Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння», — написав він.

На засіданні селектора 15 травня йшлося передусім про ситуацію на Харківщині та питання забезпечення Сил оборони України. Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Вказано, що «на місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації».

За словами Володимира Зеленського, розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки — ГУР та СЗР — бачать усі ймовірні кроки противника.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Візити були скасовані через напружену внутрішньою ситуацією, що склалася на фронті, де окупаційні війська пішли в наступ на півночі Харківської області.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився за останню добу.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на сьогодні евакуювати населення з Харкова не планують. Водночас до міста привозять людей з області, з районів, де тривають бойові дії.