Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України — Ukraine Recovery Conference, фото: «НикВести»

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії назвав вимоги російського лідера щодо припинення бойових дій «ультимативними меседжами, які не відрізняються від минулих вимог» РФ.

Про це пише Reuters.

Володимир Зеленський порівняв Путіна з Адольфом Гітлером і сказав, що той не зупинить війну, тож довіряти заявам лідера Росії не варто.

— Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав: «Дайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться». Але ні, це брехня, історична брехня. Після цього була Польща, потім окупація всієї Європи, – сказав Володимир Зеленський.

Як відомо, сьогодні, 14 червня, Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має заявити про відмову від вступу до НАТО та вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

До цього в травні 2024 року президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».

Переговори в Стамбулі в 2022 році

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі стартували 10 березня 2022 року. Тоді голова української делегації Давид Арахамія зустрівся з очільником делегації з РФ, колишнім міністром культури та помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським. Після раунду переговорів представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова. Також тоді російська сторона оголосила про готовність Путіна до зустрічі з Володимиром Зеленським у разі узгодження мирного договору. Однак договір підписано не було.

Представник російської сторони Володимир Мединський та Давид Арахамія, Стамбул, 2022 рік

Ряд політиків та політологів вважали, що Україна тоді втратила шанс на завершення війни.

В листопаді 2023 року Давид Арахамія розповів, що під час переговорів росіяни обіцяли вивезти війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.

Також глава української делегації в інтерв'ю телеканалу 1+1 заявив, що на це рішення вплинув і премʼєр Британії Борис Джонсон, який настояв на продовженні війни:

«Коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати — і давайте просто воюватимемо».

В червні 2024 року під час Ukraine Recovery Conference в Берліні в коментарі кореспонденту «НикВести» Давид Арахамія заявив, що не жалкує про завершення перемовин у Стамбулі в березні 2022 року.