Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним — щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

У президента журналістка запитала, чи можуть бути обставити, щоб Україна проводила перемовини з Путіним. Український лідер назвав лише одну опцію — документ, схожий на договір про зерновий коридор.

— Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ, — наголосив Володимир Зеленський.

Та додав, що так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина.

— Так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Покищо у нас є тільки така модель, — зазначив український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії назвав вимоги російського лідера щодо припинення бойових дій «ультимативними меседжами, які не відрізняються від минулих вимог» РФ.

Як відомо, 14 червня Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має заявити про відмову від вступу до НАТО та вивести війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

До цього в травні 2024 року президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».