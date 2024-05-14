Система протиповітряної оборони Patriot / Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив, що для захисту Харкова і області необхідно два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Володимир Зеленський вказав, що протиповітряна оборона — «це найбільший дефіцит для нас і найбільша проблема», повідомляє «ЄП».

«Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це», — зазначив він.

Своєю чергою Блінкен вказав, що наразі Україна переживає «важкі часи», але узгоджена у США допомога «зараз перебуває в дорозі», а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені.

Держсекретар США переконаний, що ця допомога матиме вирішальне значення для боротьби України проти російської агресії, що триває.

«І ми рішуче налаштовані, як і багато інших партнерів України, щоб переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою», — підкреслив він.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.

В свою чергу міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot.