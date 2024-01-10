Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони переніс засідання щодо законопроєкту про зміну правил мобілізації на 11 січня.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Спочатку планувалося, що комітет ухвалить рішення щодо законопроекту 10 січня ввечері. Однак Гончаренко розповів, що засідання відбудеться 11 січня о 10 ранку.

Разом з тим комітет Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони запропонував врахувати низку правок до законопроєкту про зміну правил мобілізації, військового обліку та служби.

Пропонуються такі правки:

надання відстрочки претендентам на освіту за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (професії);

надання відстрочки особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

надання відстрочки від мобілізації для вчених та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки (а не на повну ставку);

виключити вручення повісток через електронну пошту;

запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули за участю АТО;

скоротити терміни звільнення строковиків.

Якщо комітет підтримає законопроєкт, голосування щодо нього, за попередніми даними, відбудеться завтра після 12:00.

Однак фракція «Слуга народу» вирішила повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання.

Про це пише hromadske з посиланням на співрозмовника у фракції.

«Завтра комітет має ухвалити рішення відправити на доопрацювання, проголосувати в залі. Кабмін одразу внесе нову версію і в п‘ятницю зал проголосує новий текст, якщо все піде за планом», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Також голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. «Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.