Мікрорайон Північний у Миколаєві. Скриншот з Google Maps

У Миколаєві планують побудувати комплекс дренажних споруд для інженерного захисту від підтоплення мікрорайону Північний.

Департамент ЖКГ Миколаєва оголосив тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації за 1 мільйон 500 тисяч гривень.

В тендерній документації зазначено, що ділянка є потенційно підтоплюваною. Будівництво дренажних споруд має зберегти мікрорайон від підтоплення найближчі 50 років.

Скриншот з ProZorro

Розробити проектно-кошторисну документацію переможець тендеру має до 1 грудня цього року. Аукціон запланували на 31 травня.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві стався обвал частини берегової лінії мікрорайону Намив. У міській раді повідомили, що на роботи з берегоукріплення планують залучити міжнародні кошти.

у лютому 2022 року повідомлялося, що на зміцнення берегової лінії мікрорайону Намив потрібно 48 мільйонів гривень, однак коштів на це в міському бюджеті не було.

За два роки до того, у листопаді 2020 року, мер Миколаєва Олександр Сенкевич обіцяв, що зміцнення берегової лінії розпочнуть 2021 року.

Журналісти показали результати руйнування берегової лінії мікрорайону Намив у червні 2018 року. Тоді вода забрала кілька метрів пляжу, а фундаменти багатоповерхових будинків починали просідати.

Того ж року жителі Намиву почали бити на сполох, що вода змиває берегову лінію. З цього приводу в мерії Миколаєва відбулося засідання, де обговорили можливу реалізацію проєкту берегоукріплення, благоустрою пляжної смуги та санітарного стану території.

Крім цього, у 2016 році Департамент житлово-комунального господарства оголошував торги з розробки проекту берегоукріплення Намиву вартістю 416 тисяч гривень. Для цього планували збудувати набережну. Тоді у торгах перемогла компанія «ДБК-Проект», з якою було підписано договір і яка розробила проект берегоукріплення.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міськради витратить 1 мільйон 472 тисячі 340 гривень на розробку проєкту щодо зміцнення берегової лінії Намиву. Пізніше начальник УКБ Григорій Патока пояснив, що необхідність розробки другого проєкту пов'язана зі зміною певних норм у будівництві.