Миколаїв, фото з відкритих джерел

Депутати міської ради затвердили Стратегію розвитку Миколаєва до 2027 року. Над нею майже 10 місяців працювали фахівці міськради та експерти, залучені від міжнародних організацій та компаній — ПРООН, Європейська економічна комісія ООН, One Works, COWI.

Відповідне рішення вони ухвалили 25 квітня під час засідання онлайн-сесії міської ради, пишуть «НикВести».

Наразі у мерії передбачають три умовні сценарії розвитку міста:

інерційний (песимістичний) (війна продовжується щонайменше до 2026 року). За умови такого сценарію стратегія розвитку Миколаєва не буде реалізована.

оптимістичний (продовження війни на території України у першому півріччі 2024 року з встановленням миру наприкінці 2024 року). Такий сценарій дає змогу повністю реалізувати наступний стратегічний план.

базовий (цільовий) (війна триватиме в 2024 році, встановлення миру відбудеться лише всередині 2025 року). Цей сценарій розвитку подій також передбачає впровадження Стратегії розвитку Миколаєва та її активну реалізацію.

— Прогнозувати закінчення війни складно. Тому є три сценарії розвитку подій. Шляхом моніторингу буде визначено, які показники виконуються, а які ні, що дозволить об'єктивно коригувати стратегію згідно з прогнозами. Програма розвитку ООН, допомагає розробляти дану стратегію. Організація надала нам експертну підтримку, на основі аналізу даних, які вони мали, було зроблено такий прогноз, — розповіла раніше директорка Департаменту економіки Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко у коментарі «НикВести».

Вона додала, що згідно із законодавством, місцева стратегія має відповідати регіональним та державним стратегіям. Наразі всі вони розроблені та прописані до 2027 року.

Читайте також статтю «НикВести» «Тротуарна плитка, ремонт мосту та нові укриття. Що в стратегії розвитку Миколаєва на найближчі 4 роки». У ній ми вирішили детально дослідити документ, який містить перелік проєктів та заходів для розвитку міста, а також дізнатись думки депутатів стосовно розробленої Стратегії.

Нагадаємо, що 22 травня 2023 року розпорядженням Миколаївського міського голови була утворена робоча група з розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації.

Станом на серпень 2023 року в Миколаєві було завершено опитування, яке було розроблене для чотирьох чергових груп: місцевих жителів, внутрішньо переміщених осіб, молоді та представників бізнесу.

А у вересні робоча група завершила аналітичний етап розробки проекту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади до 2027 року, а також Плану заходів з його втілення. 12 вересня відбулось чергове засідання учасників групи, де на основі раніше розробленого SWOT-аналізу було представлено три стратегії та два варіанти бачення розвитку Миколаєва у рамках проекту.