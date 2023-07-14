У Миколаєві триває онлайн-анкетування жителів міста щодо соціально-економічного аналізу громади, необхідного для розробки стратегії розвитку.

Станом на 13 липня опитування пройшли 2070 людей, — повідомляють «НикВести».

Такі дані озвучила національний експерт ПРООН зі стратегічного планування Олена Нижник під час засідання робочої групи з розробки проекту Стратегії розвитку Миколаєва.

— Ми запустили опитування, триває другий тиждень. Ми так і планували, щоб опитування було десь два тижні. Якщо активно це робити, то достатньо буде. Далі уже зацікавленість зменшується та забувається за іншими справами, і не дуже активно уже далі беруть участь наші учасники. Ми зробили анкети на 4 цільові групи: загалом мешканці міста, внутрішньо переміщені особи, молодь Миколаєва та бізнес. Станом на 13:00 сьогодні (13 липня, - прим.) у нас заповнили анкети 2070 осіб, — повідомила Олена Нижник.

За її словами, цієї кількості відповідей уже достатньо. Оскільки, основна задача опитування — почути громадськість та дізнатися думку людей з питань, які допоможуть визначити стратегічний курс розвитку Миколаєва.

— Це достатньо нормально. Ми не виконкували функцію професійного соціологічного інституту, який проводить соціологічні дослідження. Ми хотіли почути думку людей з приводу питань, які нас хвилюють та є важливими з точки зору визначення стратегічного курсу розвитку громади. А по-друге - це такий елемент партисипації в умовах війни в тому числі. Коли ми зробили електронну анкету — ми таким чином запитали у людей, як ви оцінюєте ті чи інші дії, сфери, проблематику. І люди таким чином беруть участь. Хай вона поки що пасивна. Але принаймні це можливість висловитися та сказати свою думку. А наше завдання — почути її та інтегрувати в документ через визначення проблем, встановлення цілей, бачення і так далі, за ланцюжком стратегування. Якщо хтось подумає, що це не так багато людей опитано. Ну, по-перше — війна. По-друге — ситуація складна. По-третє, навіть 2 тисячі, якщо ми вважаємо, що у нас в місті близько 300 тисяч, то і це непогано. У нас є ще додаткові джерела опитувань. Це і наші колеги з One Works, які провели масштабне опитування та задіяли там 15 тисяч осіб, а також це Восьме муніципальне дослідження соціологічне IRI, в процесі якого було опитано обласні центрі, — сказала Олена Нижник.

Анкетування триватиме до 15 липня. Тож мешканці міста можуть пройти опитування. Міськрада пропонує чотири варіанти опитувального листа:

Опитувальний лист для мешканців;

Опитувальний лист для ВПО;

Опитувальний лист для молоді від 14 до 35 років;

Опитувальний лист для бізнесу.

Стратегія розвитку територіальної громади — документ стратегічного планування державної регіональної політики, що визначає стратегічні, оперативні цілі та завдання для сталого розвитку територіальної громади, розробляється на період реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної регіональної стратегії розвитку, з урахуванням положень Закону України «Про засади державної регіональної політики».