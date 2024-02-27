Тимчасове посвідчення громадянина України. Фото з відкритих джерел

Мешканці тимчасово окупованих територій України зможуть отримати тимчасове посвідчення громадянина України за заявою членів сім'ї або законних представників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з Мінреінтеграцією, багато українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, втратили або не отримали паспорти.

Уряд затвердив проєкт, який дозволяє цим людям отримати тимчасове посвідчення громадянина України за допомогою заяви від членів сім'ї або законних представників.

Це означає, що тепер документ можна оформити без присутності самої особи, яка проживає на окупованій території. Проте родич або представник, що подає заяву на тимчасове посвідчення, повинен знаходитися на території, яка перебуває під контролем України.

Подати заяву на оформлення документа для близьких можуть:

один з батьків або всиновлювачів;

опікуни, піклувальники та інші законні представники;

один із подружжя;

повнолітня дитина або онук/онука;

рідний або зведений брат/сестра;

також посвідчення можуть оформити за офіційним зверненням Мінреінтеграції.

Отримати тимчасове посвідчення громадянина України можуть:

ті, хто втратив український паспорт, — за умови, що Єдиний державний демографічний реєстр чи відомча система Державної міграційної служби містять інформацію про те, що людина оформлювала паспорт, зокрема й закордонний;

неповнолітні, про яких немає інформації в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Тимчасове посвідчення громадянина України виготовлятимуть безкоштовно протягом 15 робочих днів після подання заяви-анкети.

Після виготовлення документу, його відправлять до відповідного територіального органу ДМС або Мінреінтеграції, звідки документ передадуть законному представнику або члену сім'ї особи, на кого було оформлено посвідчення. Далі представник самостійно зможе передати посвідчення власнику.

Нагадаємо, нещодавно Комітет Верховної Ради з питань прав людини підтримав законопроєкт про множинне громадянство, поданий президентом Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський 22 січня вніс до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що в Україні необхідно запроваджувати подвійне громадянство, це допоможе збереженню і розвитку всесвітньої української спільноти.

Зазначимо, що за чинним законом України про громадянство, держава визнає за громадянами України лише їхнє українське громадянство. Закон також передбачає низку умов, що мали б максимально зменшити можливості множинного громадянства, аж до положення про можливу втрату громадянства України в разі набуття іноземного в більшості випадків.