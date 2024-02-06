Засідання Комітету з питань прав людини. Фото з сайту Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради з питань прав людини підтримав законопроєкт про множинне громадянство, поданий президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомили у Апараті Верховної Ради України.

На засіданні у вівторок, 6 лютого, був підтриманий проєкт Закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, реєстр. №10425 від 22 січня 2024 року.

Зазначимо, що законопроєктом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 22 січня вніс до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що в Україні необхідно запроваджувати подвійне громадянство, це допоможе збереженню і розвитку всесвітньої української спільноти.

Зазначимо, що за чинним законом України про громадянство, держава визнає за громадянами України лише їхнє українське громадянство. Закон також передбачає низку умов, що мали б максимально зменшити можливості множинного громадянства, аж до положення про можливу втрату громадянства України в разі набуття іноземного в більшості випадків.