Запорізька АЕС. Фото з відкритих джерел

За два роки окупації Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну станцію. Безпрецедентний випадок в історії, який поставив континент на межу катастрофи», – йдеться у повідомленні.

Денис Шмигаль додав, що Україна має «чітку й зрозумілу позицію» щодо деокупації Запорізької атомної електростанції.

«Це активація найжорсткіших санкцій проти РФ, задіяння усіх можливих інструментів Міжнародного агентства з атомної енергії й ООН, якнайшвидше повернення українського контролю над станцією», – повідомив прем’єр.

Зазначимо, що 4 березня виповнилося два роки відтоді, як російські війська окупували Запорізьку АЕС

Раніше повідомлялося, що російська армія знову замінувала окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що якби росіянам вдалося окупувати Південноукраїнську атомну електростанцію у Миколаївській області, то це б «сильно вдарило по енергосистемі» України.