У неділю, 16 березня, у Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання «шахеда» після атаки в ніч на 13 березня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що уночі 13 березня Суми атакував ударний безпілотник типу «Шахед», який влучив у багатоквартирний житловий будинок.

Пошукові роботи тривали протягом чотирьох днів. Рятувальники розібрали все, до чого мали доступ.

«В перші години фахівці ДСНС врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з яких п’ятьох деблокували з-під завалів. Також з під завалів було деблоковано тіла трьох загиблих людей», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники демонтували зруйновані будівельні конструкції та розчистили місця події від уламків будівельних конструкцій. Загалом вивезено 345 кубометрів сміття.

Нагадаємо, що кількість жертв удару Росії по Одесі 15 березня зросла. У лікарні загинув поранений працівник Державної службу з надзвичайних ситуацій. Відомо про 21 загиблого.