Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 16 березня.

Про це «НикВести» повідомили організатори заходу. Виставка відбудеться у Каштановому сквері у суботу, 16 березня. Початок о 12:00.

«Запрошуємо всіх миколаївців на виставку-прилаштування бездомних тварин, евакуйованих із зон бойових дій. Давайте разом подаруємо їм шанс на щасливе життя!», – кажуть організатори заходу.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.

Водночас перша виставка-прилаштування у 2024 році дала змогу знайти родини для 13 тварин.