Центр надання адміністративних послуг у центрі Миколаєва, архівне фото «НикВести»

В Заводському районі Миколаєва планують відкрити Центр надання адміністративних послуг. Для цього збираються за 9,3 мільйона гривень збираються відремонтувати нежитлове приміщення.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт – Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Розмістити ЦНАП планують у приміщенні за адресою проспект Центральний, 11/5.

Приміщення за адресою проспект Центральний, 11/5. Скріншот з Google Maps. Приміщення за адресою проспект Центральний, 11/5. Скріншот з Google Maps.

Підрядник, згідно тендерної документації повинен буде відремонтувати приміщення, облаштувати пандус, зробити систему водопостачання та водовідведення, купити необхідне устаткування устаткування, зробити вентиляцію, а також: систему пожежної сигналізації, систему модульного газового пожежогасіння, систему опалення, систему охоронної сигналізації, систему контролю доступу та систему відеоспостереження.

Усі роботи підрядник має завершити до 10 грудня 2024 року, а також надати 10 років гарантії. Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть після 11 червня.

До цього мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що частину штату посадовців міської ради, яких планують скоротити, можуть перевести на роботу в Центр надання адміністративних послуг в Заводському районі.

— А також ми знайшли партнерів, які готові нам допомогти створити ЦНАП в Заводському районі. Якась кількість людей може бути переведена туди для надання послуг миколаївцям, – сказав Олександр Сєнкевич.

ЦНАПи у Миколаєві

Для відкриття Центру надання адміністративних послуг в Заводському районі Офіс відновлення та розвитку Миколаєва підписав Меморандум про співпрацю з Данською радою у справах біженців / DRC. У коментарі «НикВести» в Офісі відновлення повідомили, що приміщення мають підготовувати та відкрити до кінця 2024 року.

Водночас Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міськради оголосив декілька тендерів на придбання нових офісних меблів на загальну суму 499 тисяч 906 гривень.

У місті також працюють над створенням оновленого електронного порталу адмінпослуг та планують розробити стратегію покращення якості адміністративних послуг. Для цього, зокрема серед миколаївців проводять опитування, розроблене експертом із розвитку сфери надання адміністративних послуг Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.

А в Корабельному районі Миколаєва капітально відремонтують площу біля адмінбудівлі для облаштування безбар’єрного простору до Центру надання адміністративних послуг. До цього відділення ЦНАПу тимчасово призупинило прийом громадян у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. На це з бюджету міста виділили 5,7 мільйона гривень.

Зараз у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані можуть оновити свої військово-облікові дані.