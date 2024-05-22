Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

Протягом середи, 20 травня, до вечора обмежувати споживання електроенергії не будуть.

Про це повідомили в «Укренерго».

Вказується, що станом на ранок вдалося заживити 95% знеструмлених унаслідок нічної атаки споживачів. Відключення світла внаслідок нападів БпЛА були в трьох областях.

Також зазначається, що з 7:00 і до 20:00 світло українцям не вимикатимуть. Однак з 20:00 і до 24:00 години погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах.

«Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень. Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр «Укренерго» скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився. Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години. Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00», — повідомили в «Укренерго».

В «Укренерго» додали, що 518 тисяч споживачів опинилися без електроенергії в Сумській області та окремих районах Харківської і Чернігівської. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, що вночі БпЛА Росії атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Шостки та Конотопа у Сумській області.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.