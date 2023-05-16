У середу, 16 травня, в Миколаївській області було знищено два російських безпілотника.

Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих БпЛА: розвідувальний «Орлан-10» та БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».