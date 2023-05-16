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У середу, 16 травня, в Миколаївській області було знищено два російських безпілотника.
Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих БпЛА: розвідувальний «Орлан-10» та БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».
У середу, 16 травня, в Миколаївській області було знищено два російських безпілотника.
Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 ворожих БпЛА: розвідувальний «Орлан-10» та БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».