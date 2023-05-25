До України із Російської Федерації вдалось повернути ще одну депортовану дитину.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

— Наш Офіс допоміг жінці вибратися з «пащі» та повернути свою дитину додому. Микита та його мама нині вже в Україні. Проте історія їх повернення додому може стати сюжетом для фільму, де матір їде в чужу країну, яка під приводом «евакуації» викрала її сина, - зазначив Дмитро Лубінець.

За його словами, жінка мало не потрапила за ґрати в Росії. Однак, працівники Офісу омбудсмана вчасно зреагували та допомогли українці забрати неповнолітню дитину і повернутися в Україну.

— Перед тим, як поїхати в РФ, громадянка України звернулася до недержавної організації, яка допомогла їй із поїздкою. Але жодна організація/спільнота не може гарантувати безпеку на території чужої країни і жінка була за крок до того, щоб опинитися за ґратами в РФ. Наголошую на тому, що нині з країною-терористкою Україна не має жодних дипломатичних відносин, а також там неможливо отримати консульські послуги громадянам нашої держави! І тим українцям, які звертаються до недержавних структур, державі буде складно допомогти. Тим паче коли РФ не надає жодної інформації, - наголосив Дмитро Лубінець.

Він підкреслив, що із тих випадків, які нині відомі, РФ практикує 2-3-добові затримання українців, які намагаються власними силами (чи з підтримкою недержавних організацій) повернути своїх рідних додому.

— Маю пересторогу, що така практика може використовуватися і в Білорусі, - додав він.

Дмитро Лубінець закликав громадян України, які хочуть повернути своїх дітей з тимчасово захопленої території чи РФ, звертатися тільки до державних інституцій, бо тільки вони можуть допомогти чи надати гарантії безпеки. Звертатися потрібно на гарячу лінію Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0-800-50-17-20.

Нагадаємо, 6 травня з російського полону повернули 45 азовців. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі».