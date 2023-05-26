Уряд Литви анонсовано новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Серед іншого, очікуються поставки безпілотників і боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні «‎Рамштайн»‎, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

За його словами, військова допомога Литви Україні скоро сягне 465 мільйонів євро.

— Наша підтримка України - це інвестиції в нашу власну стійкість, стримування та оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному просторі, - заявив міністр, наголосивши, що Литва послідовно підтримуватиме Україну до перемоги.

Анушаускас заявив, що новий пакет бойової підтримки України з боку Литви включатиме в себе безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки та іншу підтримку.

Міністр також наголосив на важливості навчання українських військ, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяг навчання і кількість призначених для нього інструкторів.

Крім навчання, військова допомога Литви цього року охоплює передачу військового обладнання і техніки, лікування та реабілітацію військовослужбовців, а також внески в міжнародні фонди.

Нагадаємо, нещодавно Литва виділила перший транш в 260 тисяч євро на відновлення електромереж на Миколаївщині: впроваджуватимуть європейські стандарти