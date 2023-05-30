На території Миколаївської області з початку повномасштабного російського вторгнення отримали поранення п‘ятеро піротехніків, ще один загинув.

Про це стало відомо 29 травня під час брифінгу піротехніків відділу гуманітарного розмінування Головного управління ДСНС України в Миколаївській області, - повідомляють «НикВести».

Як стало відомо, під час робіт з розмінування отримали поранення троє співробітників ГУ ДСНС в Миколаївській області. Інші двоє травмовані та один загиблий, були у відряджені на Миколаївщині з інших регіонів.

Заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Микола Полєжаєв сказав, що з початку повномасштабної війни було 3 випадки травмування особового складу ГУ ДСНС Миколаївської області.

— В нашій частині з початком повномасштабної війни було три випадки травмування особового складу, пов'язано це з тим, що в перші дні, була велика кількість cучасних боєприпасів, які були не вивчені та не зустрічались до цього часу ані на Сході України, ані в підручниках такої інформації не було. Такі боєприпаси були не прогнозовані, тому самовільно спрацьовували. Не було штатного поняття, як з ними працювати та знищувати. Тому саме ці випадки у нас виникли у зв'язу з незнанням правильності працювання з данними боєприпасами – зазначив заступник начальника частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Микола Полєжаєв.

Він розказав, що був одним з тих саперів, які були травмовані у перші місяці повномасштабної війни.

— В переліку травмованих боєприпасами опинився і я, мені 11 квітня (2022 року, - прим.) травмувало руку касетним кумулятивним боєприпасом, який мав самоліквідатор. Він спрацював і травмував мені кисть,– розповів Микола Полєжаєв, додавши, що у цьому випадку його врятували заходи безпеки й важкий захисний костюм.

В ДСНС наголосили, що травмування саперів пов'язане в першу чергу з позаштатним використанням та встановленням росіянами боєприпасів таким чином, щоб влаштувати пастку.

Заступник начальника управління - начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко, додав що окрім піротехніків Миколаївського регіону були й інші регіони, які підірвалися на противотанковій міні, де до цього були підірвані ЗСУ.

— Окрім наших рук на нашій території підривалися придані сили, два місяці тому. Це розрахунок із Закарпаття, який працював з мінними елементами. До цього це був розрахунок з Одеської області, які підірвалися на противотанковій міні на дорозі, де до цього підірвалися Збройні силили України. Та дорога була обстежена, як до них так і після й не дивлячись на це, ми мали такі випадки у Харківській області, коли мінна закопувалась на дуже велику глибину й не визначалася дитектором, не спрацьовувала при перших 30 разів, а з певним часом тиск все ж таки відбувається. В такий момент не зрозуміло, коли він відбудеться, бо це неможливо передбачити. Такий випадок також був з колегою з Одеської області, – каже Юрій Слющенко.

Також, ДСНС на брифінгу зазначили, що з початку року на Миколаївщині понад 35 людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах, з яких 29 випадків підривів цивільних громадян.