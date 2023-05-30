МВС Росії після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «‎мертвим».

Про це йдеться на сайті МВС Росії.

Країна-терористка одразу після того, як Москву атакували невідомі безпілотники, оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Відповідний допис з'явився на сайті МВС держави-окупантки.

Однак, росіяни не вказали, за що вони «‎розшукують» та у чому підозрюють Валерія Залужного.

До того ж, російська пропаганда уже декілька разів «ховала» Валерія Залужного. Також окупанти стверджували, що головнокомандувач ЗСУ «втік на Кіпр», а потім, що його «поранили», кожен раз, у подальшому спростовуючи ці заяви.

Нагадаємо, раніше Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.