У тимчасово окупованому Мелітополі з’явилися загони навчених шпигунів.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

— ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені «нелюди» вишукують патріотично налаштованих громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей, залишається тільки здогадуватись, — поінформував Федоров.