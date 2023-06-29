В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях сьогодні, 29 червня, розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомила пресслужба «Енергоатому».

Навчання координує міністр енергетики Герман Галущенко за участі представників «Енергоатому». До навчань залучені енергетики, медики, представники ДІЯРУ та ДСНС, поліції та інших служб.

Зазначається, що під час тренувань усі залучені служби відпрацьовують механізми реагування на надзвичайну подію та алгоритми захисту населення. Заходи мають навчально-тренувальний характер, тож громадян просять зберігати спокій.

Нагадаємо, як уточнив очільник Запорізької військової адміністрації Юрій Малашко, в цьому регіоні тренування відбуватимуться на території міста Запоріжжя та Запорізького району. Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

Як дізнатися про аварію на ЗАЕС?

Про це можуть сповістити звуки сирен, сигнально-гучномовних пристроїв, переривистих гудків інших сигнальних засобів, транспорту. Всі вони означають сигнал цивільного захисту «Увага всім!»

Також сповіщення про виникнення надзвичайної ситуації буде в мобільному додатку «Тривога» — передаватимуть сигнал «Радіаційна небезпека».

Почувши сповіщення, терміново слід увімкнути радіоприймач або місцеві канали по телебаченню й чекати на повідомлення державних органів влади. Також можна стежити за офіційними повідомленнями представників влади.

А якщо це все-таки станеться?

У такому разі необхідно діяти згідно з таким алгоритмом:

Уникати паніки та зберігати спокій.

Допомагати одне одному. Попередьте сусідів, надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям і людям похилого віку.

Заберіть у помешкання домашніх тварин.

Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні споруди, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівлі.

Здійсніть герметизацію приміщень (вікон, дверей), не підходьте до них без нагальної потреби). Відключіть кондиціонери, вентилятори, закрийте вентиляційні продухи, димоходи тощо.

Будьте готові за окремою вказівкою органів місцевої влади провести йодну профілактику всьому населенню до 40 років.

Зробіть запас води у герметичних місткостях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти у плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Зберіть «екстрену валізу», зокрема герметично упакуйте в неї харчі, воду, комплект запасного одягу, документи та цінні речі.

Якомога далі вивезіть дітей, вагітних жінок і хворих на власних автівках. Якщо такої змоги немає, відправте їх у збірні пункти евакуації.

Залишаючи приміщення, вимкніть джерела електро, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

Забороняється перебувати на відкритій місцевості без нагальної потреби. У разі виходу на вулицю обов’язково одягніть захисні засоби (чоботи, плащ, накидку, головний убір, респіратор тощо).

Обмежте споживання їжі місцевого виробництва. Не рухайтеся в автівках узбіччям і дорогами без жорсткого покриття.

А ще будьте готові до:

проведення дезактивації територій та запобігання запиленню на відкритих місцевостях;

організації санітарних бар’єрів на входах у приміщення (групи приміщень), будинки, тобто зняття верхнього одягу та перевзування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.