В Миколаєві та області продовжили дію заборони на купання та вилов риби у водоймах через наслідки підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ.

Обмеження діятимуть до 1 серпня, повідомляють у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу

На території Миколаївської області заборонено:

до 15 липня продовжено повну заборону любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпро­-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

до 1 серпня – продовжено повну заборону купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул, та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

Інспекція продовжує в межах повноважень заходи контролю щодо дотримання введених обмежень.

Як відомо, на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул, а також в Дніпро-Бузькому лимані напередодні знайшли холероподібний вібріон та зафіксували значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.

З момент підриву дамби Каховської ГЕС спеціалісти відібрали вже 115 проб води у Миколаївській області, 57% з яких – містять холероподібний вібріон. Це означає, що самої інфекції у воді ще немає, але вже створені для цього умови.

12 червня повідомлялось, що на Миколаївщині через перевищення концентрації кишкової палички заборонено купатись в річках Інгулець та Південний Буг.

Крім того, головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко закликав жителів Миколаєва не купатися в річках та дотримуватися правил особистої гігієни, щоб унеможливити захворювання на інфекційні хвороби, які потенційно можуть виникнути як результат підриву Каховської ГЕС. Дотримання заборони на купання у водоймах має контролювати Національна поліція України.