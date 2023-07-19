Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що кількість людей, які розмовляють українською мовою в повсякденному житті, зокрема, в Миколаєві стала рекордною за роки незалежності України.

Таку думку він висловив в програмі на ТРК «Март».

Тарас Кремінь розповів, що відвідуючи Миколаїв, він помітив, що в місті значно збільшилась кількість україномовних людей. На його думку, це пов'язано з тим, що люди почали більше спілкуватися українською вдома, на роботі, під час публічних та інших заходів.

— За статистикою в період повномасштабного вторгнення громадяни України чи не вдвічі більше почали спілкуватись українською, і це говорить про те, що зміни у світогляді в ставлені до державної мови зросли. Вони асоційовані з тими величезними тектонічними змінами, які відбулись під тиском російської пропаганди, окупації, агресії, боротьбі ЗСУ і повернення до своїх витоків. Бо коли ми змогли забезпечити право громадян в освіті, переконати чиновників спілкуватись державною мовою, коли інформація на сайтах в газетах, телебаченні переважно стала українською то, звичайно, змінився загальний фон. І це позитивна динаміка, напевно, рекордна за роки незалежності України. Я в Миколаєві буваю часто, я бачу як спілкуються люди, і мене це тішить, тому що я завжди хотів бачити Миколаїв таким, – сказав мовний омбудсмен.

Нагадаємо, днями в центрі Миколаєва жінка почала ображати перехожу за те, що вона спілкувалась українською мовою. Відео з даним інцидентом було викладено в соціальні мережі. Поліція у свою чергу, розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян.

Коментуючи ситуацію, Тарас Кремінь заявив, що в Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни людей дискримінують за спілкування українською мовою.