У Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

Про це йшла мова у вівторок, 25 липня, під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, пишуть «НикВести».

За словами замначальника управління комунального майна Миколаївської міськради Тетяни Дмитрової за останній рік кількість пологів в місті значно скоротилась, через це коштів, які пологові будинки отримують від НСЗУ не вистачає на виплату заробітної плати в повному обсязі та основні платежі установ.

— Метою реорганізації є оптимізація закладів охорони здоров'я, що передбачає покращення якості надання медичних послуг, а також поліпшення фінансових умов на оплату праці медперсоналу, що працює в пологових будинках №1 та №2. Пологові будинки — специфічні вузькопрофільні медзаклади основним джерелом фінансування яких є оплата за кожні пологи з НСЗУ. На сьогодні відбувається стала тенденція зменшення кількості пацієнтів. Наприклад, 2020 рік – 4356 пацієнтів, 2021 рік – 4015 пацієнтів, 2022 рік – 1654 пацієнтів, і за шість місяців 2023 року всього – 945 пацієнтів. До кінця 2023 року дана фінансова ситуація не виправиться, як і ситуація з пологами. Тому на сьогодні коштів, які пологові будинки отримують від НСЗУ не вистачає на виплату заробітної плати в повному обсязі та основні платежі установ, – повідомила Тетяна Дмитрова.

При обговоренні питання реорганізації в управлінні здоров'я зазначили, що лікарський склад пологових будинків не буде скорочений, а адміністративно-господарський персонал буде переведено в інші заклади.

— Комісія міської ради з питань охорони здоров'я заслухала це питання і було рекомендовано виходити на об'єднання пологових будинків. Так було рекомендовано об'єднати пологовий будинок № 1 до міської лікарні №1, тому що вони територіально поряд знаходяться. Другий пологовий будинок об'єднати з лікарнею № 3. Це буде пологове відділення весь медичний персонал залишається, а от адміністративного персоналу буде запропоновано інші медичні заклади. Наразі питання про скорочення відділень не стоїть, – розповів заступник начальника управління охорони здоров’я Віктор Фаюк.

Комісія рекомендувала підтримати об'єднання пологового будинку №1 з міською лікарнею №1, та пологового будинку №2 з лікарнею № 3. Це питання буде винесено на розгляд сесії Миколаївської міської ради.

Раніше, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік – не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.