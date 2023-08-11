У Южноукраїнську місцеві мешканці створили петицію щодо перевірки присвоєння звання «Почесного громадянина» судді Олександру Савіну.

Збір підписів стартував 8 серпня. Станом на 11 серпня петицію підписали 503 осіб з 500 необхідних. Тому місцева влада повинна розглянути звернення.

У пояснювальному листі зазначається, що містяни бажають перевірити правдивість зібраних підписів на підтримку судді. Також люди вимагають оприлюднити цей список.

— Переконані, що ні в кого не викликає сумнівів, що звання «Почесний житель міста» повинно бути відображенням визнання внеску кандидата на почесне звання в розвиток громади, проте ми висловлюємо свої сумніви стосовно того, чи суддя Олександр Савін дійсно заслуговує на такий почесний статус. Частина населення висловлює обурення його роботою та поведінкою, які, на їхню думку, не завжди відповідали та відповідають принципам моралі та справедливості, — впевнений автор петиції Дмитро Денисюк.

Автор петиції закликає місцеву владу бути об’єктивними, відкритими та справедливими у відборі кандидатів на присвоєння почесних звань.

— Оприлюднення списку осіб, що підтримали ініціативу присвоєння судді Олександру Савіну почесного звання, є необхідним кроком у забезпеченні довіри жителів нашої громади до цього процесу. Це допоможе уникнути будь-яких сумнівів та забезпечить чесне і справедливе рішення нашої громади щодо присвоєння цього звання судді Савіну. Ми сподіваємося на підтримку всіх жителів Южноукраїнської міської територіальної громади та розуміння важливості нашої ініціативи, — пише Дмитро Денисюк.

Зазначимо, що жителі Южноукраїнську вже піднімали питання закритості інформації щодо присвоєння звання «Почесного громадянина». На інформаційний запит Катерина Максимова отримала відповідь, що це інформація «з обмеженим доступом».

Раніше голова Южноукраїнського міського суду Олександр Савін потрапив у скандал, його звинуватили у кермуванні автівкою в нетверезому стані. Сам суддя назвав подію провокацією та написав заяву до правоохоронних органів.