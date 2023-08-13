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Вознесенська багатопрофільна лікарня оголосила тендер на капремонт операційного відділення у хірургічному корпусі. На роботи планують витратити 18 мільйонів 849 тисяч 820 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Аукціон запланований на 22 серпня. Переможець повинен буде виконати роботи до 25 грудня поточного року.

У техзавданні мова йде, зокрема, про ремонт підлог, стель та стін, заміну дверей та вікон, прокладання водопроводу та встановлення сантехніки, облаштування систем опалення, освітлення та вентиляції тощо.

Нагадаємо, у Миколаївську лікарню №3, на замовлення Міністерства охорони здоров'я доставили новий комп'ютерний томограф «Revolution Maxima» на основі штучного інтелекту.