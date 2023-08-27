Президент Володимир Зеленський хоче прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

Володимир Зеленський сказав, що найближчого тижня запропонує Верховній Раді законопроєкт про те, що на період воєнного часу корупція прирівнюється до державної зради.

«Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві. Але на воєнний час, я думаю, це допоможе», — сказав він.

Він додав, що в Україні розвивається демократичне суспільство і дуже важливо не «перекручувати гайки».

Нагадаємо, нещодавно журналісти виявили як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню форму, але в Україну вона вже приїхала у документах як «зимова форма» і за втричі дорожчою ціною.

Також, зазначимо, що в червні 2023 року Державна аудиторська служба підтвердила, що Міністерство оборони закуповувало яйця для ЗСУ за завищеною ціною — 17 гривень за штуку.