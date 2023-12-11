Глава МВС Ігор Клименко долучився до засідання міністрів внутрішніх справ і безпеки країн G7. У фокусі уваги — безпекова ситуація в Україні та російські воєнні злочини.

Про це він написав у телеграм-каналі.

Як зазначається, він повідомив міністрів країн-партнерів, що слідчі Національної поліції України щоденно фіксують в середньому по 160 таких злочинів.

«Серед них — обстріли, розстріли цивільних, знущання з мирного населення, сексуальне насильство, незаконна депортація, викрадення людей, незаконне позбавлення волі. Тож всі служби МВС цілодобово працюють над посиленням безпекової компоненти всередині країни та покращенню оперативності реагування на надзвичайні ситуації», — зауважив Ігор Клименко.

Зокрема, за словами глави МВС, проводяться стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, також запустили спецбазу «Воєнний злочинець» з відомостями про окупантів, створили мережу Пунктів незламності, контролюється обіг зброї та щоденно розміновується гектари звільнених територій.

Нагадаємо, генпрокурор Андрій Костін під час першої зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей зазначив, що наразі в Україні розслідується 3440 воєнних злочинів проти дітей.

Також повідомлялось, що українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 тисяч 990 випадків воєнних злочинів.