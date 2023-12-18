Від підриву гранат під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, що стався 15 грудня, постраждав колишній військовий 128 бригади Василь Штефко. Він отримав осколкові поранення м'яких тканин.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Як розповів сам ветеран, перші дві гранати, які кинув один із депутатів, покотилися саме під його стілець. Отямився він уже в лікарні після того, як йому провели операції.

«Мене врятували протези — щоправда, один із них сильно пошкоджений, доведеться міняти», — додав Василь Штефко.

Він пішов на фронт добровольцем після повномасштабного вторгнення. Як розповідав «Укрінформ», у військкоматі він приховав, що у нього два протези.

Василь Штефко служив водієм в одному із підрозділів 128 бригади на Запорізькому напрямку. Пізніше через проблеми зі здоров'ям його відправили в тил, а кілька місяців тому комісували зі Збройних сил за станом здоров'я.

Він живе у селі Керецьки на Закарпатті, де також є депутатом місцевої сільської ради.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати у залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомлялося про 26 поранених і одного загиблого (депутат), проте потім поліція спростувала дані про загибель людини.

Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує теракт. Пораненому депутату повідомили про підозру в організації терористичного акту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.