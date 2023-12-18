Депутати Миколаївської обласної ради затвердили нового директора комунального підприємства «Фармація». Ним став власник власник аптечного бізнесу у Миколаєві Павло Ришков.

Відповідне рішення було прийнято в ході сесії обласної ради, пишуть «НикВести».

Під обвгорення начальник обласного управління охорони здоровʼя Максим Безносенко повідомив, Павла Ришкова розглядають на посаду, адже він виконує обовʼязки директора КП та відповідає усім кваліфікаційним вимогам.

За дане рішення проголосували 42 депутати, один утримався.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська обласна рада, користуючись воєнним станом, ініціювала затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень.

До цього «НикВести» писали, що Павло Ришков претендує на посаду директора збиткового обласного комунального підприємства «Фармація». За його словами, в Миколаєві він має кілька аптечних закладів, і його бізнес «успішний».

Також повідомлялось, що Миколаївська обласна рада за поданням голови ОВА Віталія Кіма, користуючись воєнним станом, планує окрім головних лікарів також поза конкурсом призначити директора комунального підприємства «Фармація».

Раніше повідомлялось, що Миколаївська обласна рада, користуючись воєнним станом, ініціювала затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень.