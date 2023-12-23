Миколаївська міська рада не погодила рішення щодо зміни розміру статутного капіталу комунального підприємства «Телерадіокомпанія «МАРТ» у розмірі 12,7 мільйонів гривень.

Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання сесії, 23 грудня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Варто зазначити, що на початку засідання проект рішення щодо розміру статутного капіталу, перейменування комунального підприємства Телерадіокомпанії «МАРТ» та затвердження Статуту в новій редакції пропонували виключити з порядка денного. Проте двічі депутатам не вдавалось проголосувати.

Мер Олександр Сєнкевич виніс проект рішення на розгляд депутатів без обговорення.

— Ми розуміємо цей проект рішення, не пройшов він комісії. Я без обговорення виношу на голосування. Намагались ми його виключити з порядку сесії, нам не вистачило голосів, — сказав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

«За» проголосували 17, проти — 4, утримались — 8.

Як відомо, комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «МАРТ» Миколаївської міської ради звернулось з листом до мера Олександра Сєнкевича, у якому просить передбачити в бюджеті міста на фінансування телеканалу 12,7 мільйонів гривень у 2024 році. Підприємство зробило розрахунки з урахуванням можливого прийняття депутатами рішення про реформування «МАРТу» з комунального підприємства (КП) в комунальне некомерційне підприємство (КНП).

Пізніше це питання розглянула комісія з питань законності та гласності міської ради. Однак депутати не підтримали це рішення і рекомендували зняти з сесії цей проєкт рішення.

Під час комісії депутат Миколаївської міської ради Сергій Кантор висловив думку, що вважає недоцільним рішення реформувати комунальний телеканал «МАРТ» та виділити 12,7 мільйонів гривень на його утримання в 2024 році.

Директор комунального підприємства «МАРТ» Віталій Мехеда пояснив, що повне утримання телерадіокомпанії у 2024 році бюджетом Миколаєва «потрібно громаді», оскільки так мешканці зможуть отримувати інформацію про роботу місцевих органів влади.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який є також депутатом міської ради від партії «Слуга народу», висловив думку, що міський комунальний телеканал необхідно утримувати за рахунок бюджету до кінця воєнного стану, а уже потім приймати рішення про його продаж або передати у колективну власність журналістів.

Нагадаємо, що у листопаді телеканал «МАРТ» придбав за 1,5 мільйона гривень світлодіодний LED-екран розміром 5 на 3 метри.

За даними пошуково-аналітичної системи 007.org.ua, з початку 2023 року телеканал «МАРТ» отримав з бюджету Миколаєва та Миколаївської області, а також державного бюджету 5,5 мільйонів гривень за договорами на виготовлення сюжетів та розміщення інформації. Найбільше діяльність телеканалу профінансував Виконком Миколаївської міської ради, виділивши йому загалом 3,5 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Телерадіокомпанія «МАРТ» привітало та похвалило мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, якого на саміті у Дубаї обрали до правління міжнародного руху мерів за боротьбу з кліматичними змінами.