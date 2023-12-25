Армія РФ продовжує штурмувати позиції Сил оборони на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомили в пресцентрі Сил оборони Півдня.

Як зазначається, в зоні відповідальності Сил оборони Півдня ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра. Також росіяни розганяють дезінформацію про знищення систем протиповітряної оборони і сучасних винищувачів на Одещині.

«Зазнавши значних втрат, як бойових на лінії зіткнення, так і репутаційних в інформпросторі, противник змушений був повернутися до попередніх позицій», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявили, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.