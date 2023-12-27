У Миколаєві в очному режимі працюють вже 15 дитячих садочків, там навчаються більше трьох тисяч дітей.

Відповідна інформація опублікована в проєкті рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про відновлення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти, що належать до комунальної власності», пишуть «НикВести».

На засіданні виконавчого комітету Миколаївської міськради, яке відбулось у середу, 27 грудня, було погоджено рішення про відновлення освітнього процесу в чотирьох дошкільних закладах, що належать до комунальної форми власності.

Відповідно до рішення, зміни у мережу закладів освіти були внесені на 2023/2024 навчальний рік. Це стало можливим завдяки акту огляду будівель, споруд і приміщень, які можуть бути використані для укриття населення у випадку необхідності.

«На даний момент у місті працює 15 дитячих садочків, а освітній процес призупинено у 59 закладах дошкільної освіти та в окремих підрозділах шкіл. Якщо інші заклади отримають можливість відновлення роботи, це буде реалізовано за результатами огляду їхніх приміщень», — зазначено у проекті рішення.

Раніше повідомлялося, що в дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.

Крім того, у 2022 році внаслідок військових подій та відсутності достатньої кількості дітей у Миколаївській області припинили свою роботу 16 дитячих садків.

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