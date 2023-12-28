У Миколаєві, 29 грудня о 15:00, відбудуться креативні розмови СREA Talks, щодо європейських можливостей для українських культурних та креативних індустрій.

Захід організовано командою Team Europe Mykolaiv за підтримки Представництва ЄС в Україні.

«Миколаїв — це місто, де сконцентрована велика кількість людей, які вміють мислити творчо і яке залишається одним з культурних осередків півдня України. Безперечно, Миколаїв має всі можливості, щоб бути успішним у креативному напрямку, проте з поточними викликами та наслідками війни для міста, зусилля кожного мають бути ще більш значимими. Наше спільне завдання сьогодні — мислити стратегічно, робити щоденно та залучати якнайбільше ресурсів для розвитку культурного середовища міста Миколаєва», — йдеться в повідомленні.

Як відомо, будуть обговорюватися питання щодо розвитку міста, залучення бізнесу, діючі програми і проєкти допомоги ЄС Україні в культурній сфері та програми навчання.

«Одним з ключових завдань заходу є також підвищення обізнаності громади про доступні програми, проєкти та можливості у сфері культури. В рамках заходу планується презентації програм Creative Europe, House of Europe, проєкту CREA, а також інших діючих проектів у сфері культурних та креативних індустрій та можливостей для молоді та представників індустрії», — зазначається в повідомленні.

У рамках зустрічі будуть обговорюватися наступні теми:

культура в умовах війни. Культурна ідентичність Миколаєва;

відновлення культурно-мистецької діяльності;

економіка креативу;

співпраця у сфері культури між Україною та ЄС;

міжнародна співпраця з метою взаємовигідного партнерства та розвитку культурних та креативних індустрій;

можливості для культурних діячів та інституцій.

До участі запрошуються представники культурних та креативних індустрій, творчих об’єднань та спільнот, підприємці-початківці в секторі креативності, журналісти, представники органів місцевого самоврядування, відповідальні за розвиток культурних та креативних індустрій, студенти та представники громадських об’єднань.

Участь безкоштовна, захід відбудеться офлайн та онлайн на платформі ZOOM. Попередня реєстрація є обов’язковою.