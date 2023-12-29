Російські окупанти зранку, 29 грудня, випустили по Україні приблизно 110 ракет, більшу частину збито.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російська армія застосувала майже все, що має у своєму арсеналі: «кинджали», крилаті ракети, БПЛА, С-300, проте більшість з них збили сили ППО.

— Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито, – написав Володимир Зеленський.

На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.

— Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу, – додав президент.

Як відомо, зранку 29 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, станом на 9:30 відомо, що були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.

В Повітряних силах України повідомили, що росіяни обстрілювали мирні міста України з всіх видів ракет і дронів, крім «Калібрів».