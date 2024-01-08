Негода на Миколаївщині

Водіїв попередили про можливу ожеледицю впродовж 8-9 січня на дорогах Миколаївської області.

Наразі в регіоні оголосили «жовтий» рівень небезпеки, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області.

«Спостерігаються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, очікуються коливання температури повітря від +5° до - 10°С. На дорогах області місцями можлива ожеледиця. Наразі оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту», — повідомили там.

Для ліквідації слизькості та розчищення снігу на дорогах області цілодобово працює дорожня техніка.

Водіїв просять бути уважними та обережними на дорогах області. По можливості в Службі закликають залишатися вдома, однак якщо стихія застала у дорозі, треба перечекати її на стоянках комплексів дорожнього сервісу (АЗС, кафе, готельних комплексів тощо).

По допомогу водії можуть телефонувати на цілодобову диспетчерську лінію Служби відновлення у Миколаївській області: (068)886-88-00.

До цього у поліції Миколаївської області нагадали про погіршення погодних умов з 7 по 9 січня та попросили водіїв утриматися від поїздок на автомобілях. Через погіршення погодних умов може бути обмежений або перекритий рух автотранспорту на трасах Н-11 «Дніпро — Миколаїв» та Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв».

Нагадаємо, на території Миколаївської області з 7 по 9 січня погіршаться погодні умови. Синоптики прогнозують утворення снігового покриву до 15 сантиметрів. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що комунальні служби міста готові оперативно реагувати на негоду.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.