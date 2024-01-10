У середу, 10 січня, члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради призначили тимчасовим перевізником КП «Миколаївпастранс» на міському автобусному маршруті № 1 «Завод Океан» – Тернівка».

Про це пишуть «НикВести».

Заступник начальника управління транспортного комплексу Олег Кукса зазначив, що призначення перевізника зумовлено тим, щоб забезпечити безперебійні перевезення до віддаленого від центру міста району в умовах воєнного стану.

КП «Миколаївпастранс» пропонується призначити з 22 січня до проведення нового конкурсу, терміном до 3-х місяців.

Пасажирські перевезення здійснюватимуться за такою схемою руху:

Заводська площа, 1

– пр. Корабелів

– пр. Богоявленський

– пр. Центральний

– вул. Пушкінська

– пр. Героїв України

– вул. Малко-Тирнівська

– вул. Софіївська

– Олександрівське шосе

– вул. 116-ї Дивізії

– вул. Володимира Станка, 1.

Нагадаємо, що у Миколаєві також затвердили тимчасового перевізника на автобусному маршруті №17.

Крім того, у червні 2023 року виконком знову призначив тимчасовим перевізником «Миколаївпастранс» на автобусний маршрут №79. Тимчасові зміни на підприємстві пояснили відсутністю достатньої кількості водіїв.

У березні 2023 року ми повідомляли, що жителі Корабельного району вимушені понад годину чекати громадський транспорт, а потім їхати у переповненому автобусі, щоб дістатися дому після роботи. Після того, як до Миколаєва повернулася більшість мешканців, кількості громадського транспорту часто не вистачає. Найбільше страждають віддалені райони, особливо у години пік.

В управлінні транспортного комплексу «вирішили проблему» з громадським транспортом в Корабельному районі: замість збільшення кількості транспортних засобів на час робочого перевезення поставили більш місткий автобус.