У середу, 10 січня, члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради призначили тимчасовим перевізником КП «Миколаївпастранс» на міському автобусному маршруті № 1 «Завод Океан» – Тернівка».
Про це пишуть «НикВести».
Заступник начальника управління транспортного комплексу Олег Кукса зазначив, що призначення перевізника зумовлено тим, щоб забезпечити безперебійні перевезення до віддаленого від центру міста району в умовах воєнного стану.
КП «Миколаївпастранс» пропонується призначити з 22 січня до проведення нового конкурсу, терміном до 3-х місяців.
Пасажирські перевезення здійснюватимуться за такою схемою руху:
Нагадаємо, що у Миколаєві також затвердили тимчасового перевізника на автобусному маршруті №17.
Крім того, у червні 2023 року виконком знову призначив тимчасовим перевізником «Миколаївпастранс» на автобусний маршрут №79. Тимчасові зміни на підприємстві пояснили відсутністю достатньої кількості водіїв.
У березні 2023 року ми повідомляли, що жителі Корабельного району вимушені понад годину чекати громадський транспорт, а потім їхати у переповненому автобусі, щоб дістатися дому після роботи. Після того, як до Миколаєва повернулася більшість мешканців, кількості громадського транспорту часто не вистачає. Найбільше страждають віддалені райони, особливо у години пік.
В управлінні транспортного комплексу «вирішили проблему» з громадським транспортом в Корабельному районі: замість збільшення кількості транспортних засобів на час робочого перевезення поставили більш місткий автобус.
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У середу, 10 січня, члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради призначили тимчасовим перевізником КП «Миколаївпастранс» на міському автобусному маршруті № 1 «Завод Океан» – Тернівка».
Про це пишуть «НикВести».
Заступник начальника управління транспортного комплексу Олег Кукса зазначив, що призначення перевізника зумовлено тим, щоб забезпечити безперебійні перевезення до віддаленого від центру міста району в умовах воєнного стану.
КП «Миколаївпастранс» пропонується призначити з 22 січня до проведення нового конкурсу, терміном до 3-х місяців.
Пасажирські перевезення здійснюватимуться за такою схемою руху:
Нагадаємо, що у Миколаєві також затвердили тимчасового перевізника на автобусному маршруті №17.
Крім того, у червні 2023 року виконком знову призначив тимчасовим перевізником «Миколаївпастранс» на автобусний маршрут №79. Тимчасові зміни на підприємстві пояснили відсутністю достатньої кількості водіїв.
У березні 2023 року ми повідомляли, що жителі Корабельного району вимушені понад годину чекати громадський транспорт, а потім їхати у переповненому автобусі, щоб дістатися дому після роботи. Після того, як до Миколаєва повернулася більшість мешканців, кількості громадського транспорту часто не вистачає. Найбільше страждають віддалені райони, особливо у години пік.
В управлінні транспортного комплексу «вирішили проблему» з громадським транспортом в Корабельному районі: замість збільшення кількості транспортних засобів на час робочого перевезення поставили більш місткий автобус.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|