Джерело зображення: Детектор медіа

Українські журналісти та експерти медійних організацій заявляють про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів, а також закликають відреагувати президента України Володимира Зеленського, правоохоронні органи та громадянське суспільство.

Про це йдеться у заяві Медіаруху, яка опублікована на «Детектор медіа».

«Анонімні телеграм-канали, які публічно декларують, що працюють на владу і постійно її захищають, та сайти-сміттярки вже системно переслідують незалежні медіа та журналістів-розслідувачів, влаштовуючи їм провокації в реальному житті. Невідомі агресори намагаються виставити українських журналістів «ворогами народу», російськими агентами, особами, що мають наркозалежність, та дискредитувати їхню професійну роботу», — йдеться у заяві.

Повідомляється, що за останні кілька днів відбулися атаки на журналіста проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова й на Bihus.Info, а раніше — на «Детектор медіа», «Українську правду», NV, «Цензор», «Бабель», «Лігу.net», «Еспресо».

Учасники Медіаруху зазначають, що, окрім провокацій і спроб дискредитації, відбувається стеження, прослуховування телефонних розмов і порушення права журналістів на приватне життя з метою тиску на незалежні медіа.

Медіарух закликав правоохоронні органи зважити на серйозність ситуації та оперативно встановити й притягнути до відповідальності людей, причетних до організації цих переслідувань і атак на журналістів, адже ці злочини «завдають шкоди майбутньому України як демократичної держави».

Також медійники закликали владу захистити свободу слова і припинити провокації проти журналістів, «адже анонімні телеграм-канали, ймовірно, причетні до організації цих провокацій, прямо називають їх помстою за критику влади, зокрема президента».

Крім того, Медіарух закликав міжнародних партнерів виступити на захист переслідуваних журналістів, бо «лише громадський контроль гарантує непохитність дотримання принципів демократії, верховенства права та ефективної боротьби з корупцією, які сповідують ваші держави і які прагне втілювати Україна».

Звернулися й до громадянського суспільства: «Понад 30 років ми з вами виборювали демократичні цінності, свободу слова. Зараз маємо разом відстояти те, заради чого виходили на майдани, заради чого чинили й чинимо спротив російській агресії, яка прагне повернути нас в авторитарне минуле».

«Тільки спільними зусиллями суспільства і держави ми зможемо подолати загрози нашій державності та свободи. Не дамо знищити нашу єдність тим, хто намагається залякати незалежні українські медіа. Бо тільки в ній — запорука нашої перемоги», — закликав Медіарух.

Щоб підписати заяву Медіаруху, надсилайте листи із зазначенням у темі «Підпис під заявою» на адресу: info@detector.media.

Заяву підтримали:

НикВести

Медіарух

Euromaidan Press

Сергій Сидоренко, редактор «Європейської правди»

Наталія Лигачова, шеф-редакторка «Детектор медіа»

«Детектор медіа»

Texty.org.ua

ІМІ

Оксана Романюк, директорка ІМІ

Львівський медіафорум

НМР

«Еспресо»

ГО Центр громадянського представництва «Життя»

Ярина Ясиневич, Центр дослідження визвольного руху

Ukraїner

Колектив Суспільного мовлення

The Ukrainians Media

LB.ua

The Kyiv Independent

«Українська правда»

Гала Скляревська, «Детектор медіа»

Ярослава Нікітюк, журналістка АЖР «Четверта влада»

Агенція журналістських розслідувань «Четверта влада»

Інформагентство «ЗІДО»

Олег Батурін, журналіст

Інна Білецька, шеф-редакторка ТО «Розслідування»

Суспільного

Суспільного Редакція розслідувань Суспільного

«Ґрати»

В'ячеслав Павленко, незалежний кореспондент газети «Медіа простір»

Вадим Карп’як, журналіст і телеведучий

Дарія Гірна, журналістка, директорка Центру досліджень визвольного руху

Антикорупційний центр «Інституту законодавчих ідей»

Олена Мудра, журналістка-розслідувачка, фрилансерка, Ужгород

Ірина Земляна, медіаекспертка Інституту масової інформації, тренерка з безпеки

«Слідство.Інфо»

Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, співзасновник і редактор «Наших грошей»

видання ZN.ua

головний редактор інтернет-видання «Апостроф» Денис Попович

Людмила Тягнирядно, НСТУ

Мирослава Барчук, журналістка, віцепрезидентка Українського ПЕН

Український інститут медіа та комунікації

hromadske

Дмитро Іванов, громадський активіст, журналіст

медіа про книжки «Читомо»

Центр прав людини ZMINA

Ігор Кримов, головний редактор редакції прямоефірних проєктів і трансляцій ТВО «Перший» НСТУ

Стас Юрченко, фотограф, більд-редактор видання «Ґрати»

Любомира Ремажевська, журналістка-розслідувачка, фрилансерка

Сергій Смальчук, журналіст, ведучий телеканалу «Київ»

Лєна Чиченіна, артоглядачка

NGL.media

Роман Кот, редактор суспільно-політичних програм Українського радіо

ГО «DII-Ukraine»

Телеканал «Київ»

Наталія Вишневська, голова ГО «Зберегти Пікуй»

Євген Бриж, «Детектор медіа».

Нагадаємо, директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вимагає від влади відреагувати на системний тиск, який чиниться на українських журналістів.

Раніше керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку.

На відео присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Варто зазначити, що останнє розслідування проєкту Bihus.Info, яке 15 січня зʼявилося на YouTube-каналі проєкту, стосувалося Офісу президента та Кабінету міністрів.

Журналісти розповіли про те, що компанія «Медіатека», яка належить народному депутату від фракції «Слуга Народу» Олександру Маріковському, за бюджетні кошти готує медіазвіти для ОП та уряду. У цих звітах проаналізовані згадки про топчиновників у медіа.

Нагадаємо, що 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив про залякування. До його квартири 14 січня намагалися потрапити невідомі: вони налякали його матір та сусідів, а на дверях залишили наліпки з написами «ухилянт» і «зрадник».