Центральний районний суд Миколаєва призначив мешканці Херсонщини підозрюваній у колабораціонізмі тримання під вартою без визначення розміру застави.
Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.
Як відомо, з 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси», вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях». Жінку затримали після деокупації частини регіону.
Також у суді розглянули характеристику жінки видану головою сільської військової адміністрації. В ній зазначається що підозрювана під час окупації займалась проросійською агітацією, добровільно погодилась на співпрацю з РФ та показувала російським військовослужбовцям будинки в яких вони могли оселитися.
Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила на Херсонщині ще двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму РФ у період окупації правобережжя Херсонщини.
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Центральний районний суд Миколаєва призначив мешканці Херсонщини підозрюваній у колабораціонізмі тримання під вартою без визначення розміру застави.
Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.
Як відомо, з 23 по 27 вересня 2022 року жінка разом з озброєними військовослужбовцями РФ обходила домівки мешканців сіл Кізомис і Гончарне Білозерської селищної територіальної громади та збирала «голоси», вимагаючи від них поставити потрібну відмітку в «бюлетенях». Жінку затримали після деокупації частини регіону.
Також у суді розглянули характеристику жінки видану головою сільської військової адміністрації. В ній зазначається що підозрювана під час окупації займалась проросійською агітацією, добровільно погодилась на співпрацю з РФ та показувала російським військовослужбовцям будинки в яких вони могли оселитися.
Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила на Херсонщині ще двох колаборантів, які організовували проведення незаконного референдуму РФ у період окупації правобережжя Херсонщини.