Нічний Миколаїв, вуличне освітлення

Вуличне освітлення Миколаєва впродовж шести місяців 2024 року коштуватиме більш як 15,3 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник – комунальне підприємство Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва Миколаївської міської ради. Наразі підприємство уклало договір з Миколаївською електропостачальною компанією на постачання електроенергії для об'єктів зовнішнього освітлення у мікрорайоні Варварівка, селищах Велика та Мала Корениха. Вартість послуги склала 2 мільйона 588 тисяч гривень.

Водночас підприємство оголосило ще два тендери на постачання електроенергії: для Корабельного району (3 мільйони 163 тисячі гривень) та для решти Миколаєва (9 мільйонів 560 тисяч гривень).

Підрядники повинні будуть постачання електроенергії до різних районів Миколаєві впродовж шести місяців – до 30 червня 2024 року.

Вуличне освітлення у Миколаєві

Як відомо з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Миколаєві було вимкнене вуличне освітлення. Його відновили лише у січні 2023 року.

Після цього директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний розповів, чому в деяких районах міста відсутнє вуличне освітлення.

У травні 2023 року комунальне підприємство «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» міської ради оголосило тендер на закупівлю вуличних світлодіодних світильників та освітлювальної арматури на очікувану вартість 47 мільйонів 613 тисяч гривень. Пізніше підприємство

Всього за рік у Миколаєві встановили понад 4 тисячі енергоощадних LED-світильників різної потужності. А вуличне освітлення міста впродовж 2023 року обійшлося більше як у 46,2 мільйони гривень.