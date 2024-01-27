У Харкові перейменували 65 топонімів, повʼязаних з Росієї.
Відповідне рішення було прийнято в ході сесії Харківської міської ради.
Зокрема, центральна вулиця Пушкінська стала вулицею Григорія Сковороди. Така пропозиція виникла в мера міста після після масованого обстрілу міста 23 січня, коли в неї поцілила частина російських ракет.
До 23 січня Ігор Терехов не поспішав з рішенням змінити назву цієї вулиці. Він пояснив, що разом із багатьма харківʼянами відчував непричетність письменника Пушкіна до сучасної Росії.
Імʼя Григорія Сковороди було запропоновано, оскільки філософія земляка «в корені протилежна імперським амбіціям».
Загалом в ході засідання харківські депутати перейменували 64 обʼєкти:
Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова.
Також Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.
Російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Також після обстрілу у Харкові з метою безпеки зупинили роботу сервісів для відстежування руху вагонів метрополітену.
26 січня кількість жертв внаслідок обстрілу збільшилася. У лікарні померла постраждала жінка.
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У Харкові перейменували 65 топонімів, повʼязаних з Росієї.
Відповідне рішення було прийнято в ході сесії Харківської міської ради.
Зокрема, центральна вулиця Пушкінська стала вулицею Григорія Сковороди. Така пропозиція виникла в мера міста після після масованого обстрілу міста 23 січня, коли в неї поцілила частина російських ракет.
До 23 січня Ігор Терехов не поспішав з рішенням змінити назву цієї вулиці. Він пояснив, що разом із багатьма харківʼянами відчував непричетність письменника Пушкіна до сучасної Росії.
Імʼя Григорія Сковороди було запропоновано, оскільки філософія земляка «в корені протилежна імперським амбіціям».
Загалом в ході засідання харківські депутати перейменували 64 обʼєкти:
Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова.
Також Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.
Російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Також після обстрілу у Харкові з метою безпеки зупинили роботу сервісів для відстежування руху вагонів метрополітену.
26 січня кількість жертв внаслідок обстрілу збільшилася. У лікарні померла постраждала жінка.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|