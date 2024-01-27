Акція за перейменування Московського проспекту у Харкові, фото: Суспільне

У Харкові перейменували 65 топонімів, повʼязаних з Росієї.

Відповідне рішення було прийнято в ході сесії Харківської міської ради.

Зокрема, центральна вулиця Пушкінська стала вулицею Григорія Сковороди. Така пропозиція виникла в мера міста після після масованого обстрілу міста 23 січня, коли в неї поцілила частина російських ракет.

До 23 січня Ігор Терехов не поспішав з рішенням змінити назву цієї вулиці. Він пояснив, що разом із багатьма харківʼянами відчував непричетність письменника Пушкіна до сучасної Росії.

Імʼя Григорія Сковороди було запропоновано, оскільки філософія земляка «в корені протилежна імперським амбіціям».

Загалом в ході засідання харківські депутати перейменували 64 обʼєкти:

вулицю Короленка змінили на вулицю Миколаївську;

вулицю Омську — на вулицю Бахмутську;

вулицю Хабарова — на Хладопромівську;

вулицю Псковську — на Трускавецьку;

майдан Першого Травня — на майдан Іподрому;

вулицю Волзьку — на Пирятинську;

вулицю Дагестанську — на Синевирську;

провулок Пермський — на провулок Луцький;

вулицю Ромена Роллана — на вулицю Леся Курбаса.

Обстріл Харкова 23 січня

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова.

Також Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Також після обстрілу у Харкові з метою безпеки зупинили роботу сервісів для відстежування руху вагонів метрополітену.

26 січня кількість жертв внаслідок обстрілу збільшилася. У лікарні померла постраждала жінка.