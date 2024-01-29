ЗСУ цілодобово будують лінії оборони. Фото з відкритих джерел

Наразі захисники України цілодобово зводять лінії оборони на фронті. Йдеться про цілий комплекс оборонних споруд.

Про це повідомив начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про загороджувальні протитанкові рови, інженерні споруди та лінії оборони.

«Цілий комплекс споруд, які будують цілодобово на всіх ключових точках, які визначило командування. Робота не зупиняється, вона ведеться і на північних кордонах», — сказав Володимир Фітьо.

Він зазначив, що у Сил оборони є позиції, які стримуватимуть ворога «у разі чого».

Нагадаємо, що втрати Росії у війні проти України перевищили вже 382 тисячі солдатів. За добу, 27 січня, ЗСУ знищили 740 росіян.

Також у Сухопутних військах нагадали, що в ЗСУ потрібні усі професії, але обирати де проходити службу наразі можуть лише ті, хто йде на контракт.