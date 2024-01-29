Українські військові вивчають перехоплені ворожі БПЛА для розробки засобів протидії, а також використовують їх для привернення уваги міжнародних партнерів до важливості санкцій.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
— Найцінніше, що ми можемо видобути звідти — це інформація про те, чи щось там ворог змінює, чи не змінює, — зазначив він.
У Повітряних силах акцентували, що головне — «взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини використовують Іран і Росія для виготовлення зброї для знищення українців».
Окрім того, Юрій Ігнат зауважив, що такі вцілілі безпілотники вивчаються українськими військовими з метою «дослідити, як він працює, як ми можемо впливати на нього різними засобами, зокрема, засобами РЕБ».
— Потрібно робити все для того, щоб посилити контроль санкцій, щоб не допустити, або принаймні зменшити постачання цих запчастин, — наголосили у Повітряних силах.
Нагадаємо, що армія РФ під час нічної атаки 25 листопада використала «шахеди» чорного кольору. У Повітряних силах пояснили, що корпус дронів покритий карбоном для поглинання радіолокаційного сигналу.
Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що поки не йдеться про масове використання таких дронів.
Речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни це роблять для ускладнення роботи мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично, за допомогою прожекторів їм складніше виявити у чорному небі чорний шахед.
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Українські військові вивчають перехоплені ворожі БПЛА для розробки засобів протидії, а також використовують їх для привернення уваги міжнародних партнерів до важливості санкцій.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
— Найцінніше, що ми можемо видобути звідти — це інформація про те, чи щось там ворог змінює, чи не змінює, — зазначив він.
У Повітряних силах акцентували, що головне — «взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини використовують Іран і Росія для виготовлення зброї для знищення українців».
Окрім того, Юрій Ігнат зауважив, що такі вцілілі безпілотники вивчаються українськими військовими з метою «дослідити, як він працює, як ми можемо впливати на нього різними засобами, зокрема, засобами РЕБ».
— Потрібно робити все для того, щоб посилити контроль санкцій, щоб не допустити, або принаймні зменшити постачання цих запчастин, — наголосили у Повітряних силах.
Нагадаємо, що армія РФ під час нічної атаки 25 листопада використала «шахеди» чорного кольору. У Повітряних силах пояснили, що корпус дронів покритий карбоном для поглинання радіолокаційного сигналу.
Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що поки не йдеться про масове використання таких дронів.
Речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни це роблять для ускладнення роботи мобільних вогневих груп, які орієнтуються акустично, за допомогою прожекторів їм складніше виявити у чорному небі чорний шахед.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|