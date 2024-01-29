Останки безпілотника Shahed-136, що впав у Києві, Фото: УНН

Українські військові вивчають перехоплені ворожі БПЛА для розробки засобів протидії, а також використовують їх для привернення уваги міжнародних партнерів до важливості санкцій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

— Найцінніше, що ми можемо видобути звідти — це інформація про те, чи щось там ворог змінює, чи не змінює, — зазначив він.

У Повітряних силах акцентували, що головне — «взяти ті вцілілі рештки, в черговий раз показати нашим партнерам, чиї запчастини використовують Іран і Росія для виготовлення зброї для знищення українців».

Окрім того, Юрій Ігнат зауважив, що такі вцілілі безпілотники вивчаються українськими військовими з метою «дослідити, як він працює, як ми можемо впливати на нього різними засобами, зокрема, засобами РЕБ».

— Потрібно робити все для того, щоб посилити контроль санкцій, щоб не допустити, або принаймні зменшити постачання цих запчастин, — наголосили у Повітряних силах.

Нагадаємо, що армія РФ під час нічної атаки 25 листопада використала «шахеди» чорного кольору. У Повітряних силах пояснили, що корпус дронів покритий карбоном для поглинання радіолокаційного сигналу.