Міноборони запобігло постачанню неякісних продуктів на понад 362 тонн. Фото: Міноборони

Протягом січня Міністерство оборони запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Міноборони продовжує блокувати постачання неякісної продукції у військо. Зокрема, до однієї з військових частин на сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію», — йдеться в повідомленні.

Так, під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар — капусту, моркву, цибулю та мандарини.

«Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним», — сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Зазначається, що в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів. За всіма зафіксованими порушеннями складаються відповідні акти.

Корупція в Міноборони

За 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смарт годинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. З даної партії продажу курток журналісти знайшли оголошення на сайті OLX.

Пізніше виявилося, що на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 ексначальнику департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку повідомили про підозру.

За матеріалами слідства, для ЗСУ були закуплені майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

8 січня 2024 року колишнім посадовцям Міністерства оборони України повідомили про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів для Сил оборони.

26 січня стало відомо, що справу щодо звинувачення високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових передадуть до суду. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.