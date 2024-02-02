Сергій Дубров. Фото з сайту МОЗ України

У переважній більшості сіл України не працюють стаціонарні аптеки. Медикаментами не забезпечені близько 89% населених пунктів.

Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров в інтерв'ю «Українському Радіо».

За його совами, забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2 до 58% залежно від області.

«Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти», — розповів Сергій Дубров.

На його думку проблему може вирішити робота мобільних аптек, які доставлятимуть ліки у населені пункти, де немає стаціонарних аптек.

Зазначимо, що у Харківській області запрацювала перша мобільна аптека, яка доставлятиме ліки у 80 населених пунктів.

«Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек», — говорить Сергій Дубров.

Також раніше повідомлялося, що мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.