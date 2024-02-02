У переважній більшості сіл України не працюють стаціонарні аптеки. Медикаментами не забезпечені близько 89% населених пунктів.
Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров в інтерв'ю «Українському Радіо».
За його совами, забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2 до 58% залежно від області.
«Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти», — розповів Сергій Дубров.
На його думку проблему може вирішити робота мобільних аптек, які доставлятимуть ліки у населені пункти, де немає стаціонарних аптек.
Зазначимо, що у Харківській області запрацювала перша мобільна аптека, яка доставлятиме ліки у 80 населених пунктів.
«Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек», — говорить Сергій Дубров.
Також раніше повідомлялося, що мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.
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У переважній більшості сіл України не працюють стаціонарні аптеки. Медикаментами не забезпечені близько 89% населених пунктів.
Про це розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров в інтерв'ю «Українському Радіо».
За його совами, забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2 до 58% залежно від області.
«Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти», — розповів Сергій Дубров.
На його думку проблему може вирішити робота мобільних аптек, які доставлятимуть ліки у населені пункти, де немає стаціонарних аптек.
Зазначимо, що у Харківській області запрацювала перша мобільна аптека, яка доставлятиме ліки у 80 населених пунктів.
«Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек», — говорить Сергій Дубров.
Також раніше повідомлялося, що мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.
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Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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